Geen plek voor groen, sport en school: zorgen over bouw duizenden woningen in Den Haag

Terrasboot café de Pakschuit half gezonken: ‘Dit is het ergste dat er nog kon gebeuren’

Het water staat veel horecaondernemers in deze coronacrisis aan de lippen. Maar bij café de Pakschuit aan de Dunne Bierkade loopt het water al naar binnen: de terrasboot staat flink onder water en is half gezonken. ‘Dit is eigenlijk het ergste dat er nu nog kon gebeuren’, zegt de eigenaresse bedroefd.

De Pakschuit is een fenomeen aan de Haagse grachten, ook wel de Avenue Culinaire genoemd. Al twintig jaar schenkt Corine Ammerlaan er de biertjes en wijntjes in. In de winter zit het publiek binnen in het café aan een winterbok, in de zomer zit iedereen op de terrasboot met een sprankelend fris biertje. De boot ligt er al sinds Corine de zaak aan de rand van het Oude Centrum twintig jaar geleden overnam.

Corine liep afgelopen nacht, zo rond een uur of twaalf, nog met de hond langs haar terrasboot. ‘Toen was er niks aan de hand, hij lag er gewoon bij’, zegt ze dinsdag tegen Den Haag FM. ‘Maar om zes uur vanochtend kreeg ik een belletje dat mijn boot op zinken stond. Dat was echt een schok.’

‘Het is echt drama’

Ze moet nog steeds bekomen van de schrik. ‘Ik weet het pas een half uur’, reageert ze. ‘Dit is eigenlijk het ergste dat er nu nog kon gebeuren’, verwijst ze naar de coronacrisis. ‘Het is echt drama.’

Het vollopen van de terrasboot is mogelijk ontstaan door een lekkage, denkt ze. ‘Ik denk niet dat er iemand zo boos op mij is dat hij mijn terrasboot laat zinken.’ Van achterstallig onderhoud is geen sprake. Daardoor is het haar een raadsel hoe dit in een paar uur tijd heeft kunnen gebeuren.

Kosten nog onbekend

De boot kan niet verder zinken, want hij ligt strak aangemeerd aan de Dunne Bierkade. Maar de boot kan nu ook niet meer worden gered, heeft het bedrijf Meeuwisse aan Corine gemeld. Het Haagse bedrijf Meeuwisse is gespecialiseerd in het bergen van gezonken vaartuigen. Corine: ‘Het is een moeilijke kade, hij is nog wel onlangs hersteld, maar de gemeente moet nu cijfers opzoeken of er überhaupt een kraan kan worden neergezet.’

Wat de berging of reparatie van de terrasboot gaat kosten, is nog onbekend. ‘Ik ben daar nog niet mee bezig. Ik weet het pas net, dus ik heb daar nog niet over nagedacht.’ Hoe ze het gaat betalen, daar heeft ze ook nog geen antwoord op. Zou een crowdfunding van pas komen? ‘Maar ik weet niet hoe zo’n crowdfunding ontstaat’, zegt ze.

Klein pilletje

Voor nu zit er niks anders op dan het verlies van de terrasboot te accepteren. ‘Ik heb maar even een klein pilletje tegen een zenuwinzinking genomen. Ik moet er echt even van bijkomen’, aldus Corine.