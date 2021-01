Probleem jongeren in Schilderswijk is nu: verveling, werkloosheid en eenzaamheid

Youness Mokhtar nieuwe toevoeging aan selectie ADO Den Haag

Youness Mokhtar is de zevende speler die deze winterstop wordt toegevoegd aan de selectie van ADO Den Haag. De 29-jarige aanvaller was clubloos en tekent voor een half jaar in het Cars Jeans Stadion. Bij een succesvolle samenwerking is een optie voor nog een jaar afgesproken, meldt mediapartner Omroep West.

Het Amerikaanse Columbus Crew is de laatste club van de geboren Utrechter. In de eredivisie kwam Mokthar eerder uit voor PEC Zwolle en FC Twente. In 2012 was de buitenspeler al eens op proef bij ADO Den Haag. Tot een samenwerking kwam het toen niet.

Bobby Adekanye werd maandag ook al aan de selectie van ADO toegevoegd. De 21-jarige buitenspeler wordt het komende half jaar gehuurd van de Italiaanse club Lazio Roma.