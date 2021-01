133 nieuwe coronabesmettingen in Den Haag

Het RIVM tot woensdagochtend in Den Haag 133 mensen positief getest op het coronavirus. Landelijk zijn er 4774 positieve coronatests geregistreerd. Dat zijn er meer dan dinsdag, maar minder dan het gemiddelde van de afgelopen week.

Het aantal positief geteste mensen in ons land gaat richting de 1 miljoen. Sinds het begin van de uitbraak in februari vorig jaar is het coronavirus met een test vastgesteld bij 961.690 Nederlanders.

Het aantal coronabesmettingen neemt nu al weken af, ook in het ziekenhuis is dat licht te merken. Er zijn meer patiënten uit het ziekenhuis ontslagen of overleden dan dat er werden opgenomen.