Acties na avondklokrellen Schilderswijk: kaartjes sturen naar de politie en gratis bloemen op straat

Met de onrustigheden van afgelopen dagen is het voor veel mensen lastig om optimistisch te blijven. Naar aanleiding van de avondklokrellen vond Fabianne Wassenaar het daarom tijd voor een beetje positiviteit. Zij besloot een kaartjesactie op te zetten om de politie een hart onder de riem te steken.

‘Ik denk dat ik net zoals veel anderen met boosheid en frustratie naar het nieuws heb gekeken,’ vertelt Wassenaar. Door de nare gebeurtenissen realiseerde ze zich dat het ook voor de politie niet makkelijk moet zijn om hun werk te kunnen doen. ‘Ik wilde laten weten dat ik hun inzet waardeer en dat ik bewondering voor ze heb’

Licht in de duisternis

Meedoen is volgens Wassenaar simpel. ‘Het kan nu wat lastiger zijn om je kaartje in de winkel te halen, maar je kan hem bijvoorbeeld online versturen naar een politiebureau van jouw keuze. Gister heb ik dat zelf ook gedaan.’ Met de actie hoopt ze zo veel mogelijk mensen in Den Haag te bewegen hetzelfde te doen.

Naast kaartjes versturen werkt Wassenaar ook samen met vrienden aan de actie Spread Kindness, waarmee ze op verschillende manieren positiviteit bij mensen proberen te brengen. ‘Zo hebben we bijvoorbeeld bossen bloemen op straat gezet, waarvan mensen gewoon gratis een bloemetje mee konden nemen. Zo hopen we toch wat licht in de duisternis te verspreiden.’