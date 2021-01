Duindorp in actie tegen avondklokrellen: ‘Begin de armen ineen te slaan’

Een groep Duindorpers en Scheveningers heeft zich dinsdagavond verzameld om ondernemers in de stad te ‘beschermen’ tegen mogelijke plunderingen. Dat schrijft mediapartner Omroep West. ‘Stop met het verder straffen van je medeburgers’, zo stond in de oproep te lezen. Ook in andere wijken in de regio zouden wijkbewoners willen helpen om eventuele rellen te stoppen.

De Duindorpers en Scheveningers verzamelden zich dinsdagavond bij het Dammetje. Onder de oproep ‘Den Haag United’ wilden ze ondernemers in de buurt helpen. ‘De afgelopen maanden zijn burgers en ondernemers geraakt in hun ziel of onderneming’, zo schrijven de initiatiefnemers. ‘Geraakt door een virus en daardoor gestraft door hun eigen regering.’

Omdat de avondklokrellen in het hele land tot plunderingen van winkels hebben geleid, besloten de Duindorpers in actie te komen. ‘Stop met het verder straffen van je medeburgers. Stop met het vernielen van andermans eigendommen en stop met het plunderen van winkels’, zo luidt de oproep.

Maken van een eenheid

Uit de foto die de Duindorpers op social media hebben geplaatst blijkt dat er tientallen aanwezigen waren bij het Dammetje in de wijk, waarbij de geldende coronamaatregelen lang niet altijd in acht werden genomen. ‘Begin met het maken van een eenheid’, zeggen ze. ‘Een eenheid tegen de regering die spelletjes met ons speelt, een eenheid tegen de regering die ondernemers afstraft en burgers opsluit.’

Want volgens de Duindorpers worden tijdens de rellen de verkeerde mensen getroffen. ‘Een eenheid die strijdt voor de burgers in plaats van tegen de burgers. Stop met het plunderen en begin de armen ineen te slaan.’

Foto: Duindorp Online