Eén persoon zwaargewond na brand in portiekwoning

Bij een brand op de derde etage van een portiekwoning aan de Meppelweg is dinsdagavond tenminste één persoon zwaargewond geraakt. Dat schrijft mediapartner Omroep West. De brandweer kreeg omstreeks 23.50 uur de melding dat de woning in brand stond. Het slachtoffer is behandeld door ambulancepersoneel en naar het ziekenhuis gebracht.

Meerdere ambulances, politiewagens en brandweereenheden waren rond middernacht ter plaatse. Naast het slachtoffer werden meerdere bewoners door de brandweer uit hun woningen gehaald. Een vrouw en haar kindje zijn in de ambulance onderzocht voor rookinhalatie, maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis. De brandweer heeft alle acht woningen geventileerd, en kon daarna weer vertrekken.

Wat er precies in brand heeft gestaan is niet bekend. Volgens de brandweer is de schade beperkt gebleven tot het brandadres zelf. Het adres is onbewoonbaar verklaard. Bewoners van de omliggende woningen konden na vertrek van de brandweer hun woningen weer in. De brandweer doet onderzoek naar de oorzaak van de brand.