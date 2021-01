Gemeentearchief legt Haagse geschiedenis Sinti en Roma vast

Het Haags Gemeentearchief heeft de geschiedenis van de Sinti en Roma vastgelegd. Voor deze twee gemeenschappen was de stad vanaf begin twintigste eeuw een belangrijke plek om te verblijven. Hoe de periode voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog verliep is nu gebundeld in een boek, waarvan burgemeester Jan van Zanen woensdagochtend de eerste in handen kreeg.

Op 16 mei 1944 werden in de stad 85 Sinti en Roma opgepakt en naar Westerbork getransporteerd. 75 van hen zijn vanuit kamp Westerbork naar Auschwitz gegaan. Dit hoge aantal was voor het Haags Gemeentearchief aanleiding om onderzoek te laten doen naar de geschiedenis van deze gemeenschap in Den Haag.

Een lastige klus, want de historische bronnen die deze geschiedenis documenteren, zijn schaars en de gemeenschap is teruggetrokken van aard. Toch is onderzoeker Peter Jorna erin geslaagd om vanuit een uitgebreide zoektocht in archieven en collecties, en met hulp van een aantal leden uit de Roma- en Sinti-gemeenschap zelf, een beeld te schetsen van het verleden van de Roma en Sinti in Den Haag.

Holocaust Memorial Day

Het boek ‘Sinti en Roma in Den Haag. Voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog‘, beschrijft de geschiedenis van deze gemeenschappen in onze stad, waarin de Tweede Wereldoorlog een tragische periode vormt.

Het eerste exemplaar van het boekje is op woensdag, Holocaust Memorial Day, overhandigd aan burgemeester Jan van Zanen. Ook Kamervoorzitter Khadija Arib heeft, namens de Tweede Kamer, een exemplaar ontvangen.