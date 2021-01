Inwoners duurder uit: gemeente vraagt meer voor afval en ozb

In totaal willen Nederlandse gemeenten dit jaar 800 miljoen euro meer uit heffingen binnenhalen dan vorig jaar, blijkt uit de gemeentelijke begrotingen voor 2021. Dat is 4,4 procent meer dan vorig jaar, heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) uitgerekend. De gemeente Den Haag vraagt zijn inwoners dit jaar aan heffingen in totaal zelfs 9 procent meer dan in 2020. Dat meldt mediapartner Omroep West.

Het CBS heeft ook gekeken hoe de begroting uitwerkt per inwoner; dan blijkt dat Den Haag per jaar 691 euro aan heffingen vraagt. De stijging wordt vooral veroorzaakt door de onroerendezaakbelasting, die ruim 15 procent meer moet opbrengen, en de reinigingsrechten. Die vallen per inwoner maar liefst 21 procent duurder uit.

Toch is Den Haag van de vier grote steden nog steeds het goedkoopst. In Utrecht kosten de heffingen elke inwoner dit jaar in totaal 801 euro, een Rotterdammer is 1035 euro kwijt. Amsterdam spant de kroon met 1162 euro aan gemeentelijke heffingen per inwoner. Daaronder vallen ook zaken als parkeerheffingen en begraafplaatsrechten. Wellicht daarom zullen veel niet-ingezetenen nog niet dood in Amsterdam gevonden willen worden.

Uitschieters: Zoetermeer grootste stijging, Waddinxveen daalt

Uitschieters in onze regio zijn Westland (7,6 procent meer), Rijswijk (8,1 procent), Zoeterwoude (8,4 procent), Midden Delfland (8,5 procent) en Zoetermeer (9,2 procent meer dan vorig jaar). De overige gemeenten komen uit op een stijging per inwoner rond het landelijk gemiddelde. Een opvallende buitenstaander is de gemeente Waddinxveen. Daar is elke inwoner dit jaar gemiddeld 2,4 procent goedkoper uit.