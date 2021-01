Leerkrachten die brandbrief schreven willen duidelijkheid: ‘Zet de leraar meer centraal’

De zeven basisscholen die deze week een brandbrief schreven aan minister Slob wachten nog op reactie, maar blijven zich in de tussentijd hard maken voor hun boodschap. Met de brief wilden zij meer aandacht vragen voor het welzijn en functioneren van de leerkracht. Gerard van Vliet is directeur van één van de basisscholen en vertelt bij Den Haag FM: ‘De focus ligt nu veelal op hoe het met leerlingen gaat. Dat is natuurlijk ook ons uitgangspunt, maar wij zijn degenen die ze verder moeten brengen.’

Volgens van Vliet is er momenteel sprake van veel onrust. Bij scholen, maar ook bij ouders thuis. Er bestaat namelijk veel onduidelijkheid over wanneer scholen weer open zouden mogen. ‘Het heropenen wordt steeds opnieuw uitgesteld, we weten niet meer waar we aan toe zijn. Het zou echt beter zijn als ze een keer ergens bij zouden blijven.’

Van Vliet geeft wel aan dat de scholen flexibel zijn. ‘We kunnen goed schakelen en het onderwijs is heel goed in staat om online onderwijs te organiseren, maar we hebben duidelijkheid nodig over hoe lang we hier nog rekening mee moeten houden.’

Zuurstofmasker

Tevens merkt Van Vliet op dat leerkrachten tijdens de coronacrisis niet de bevoegdheden krijgen die zij nodig hebben om de gezondheid van zijn collega’s te kunnen garanderen. ‘We hebben een kind met een snottebel naar huis gestuurd, omdat verkoudheid gewoon een risicofactor is. Vervolgens kregen we gedoe met ouders en bleek zelfs dat we eigenlijk niet bevoegd zijn om dat te mogen doen.’

De risico’s die dat op zijn beurt met zich meebrengt zijn volgens van Vliet groter dan de meeste mensen denken. ‘Mensen realiseren zich niet dat een kind een leerkracht kan aansteken. Als het coronavirus zich daarna onder ons zou verspreiden, zijn we nog veel verder van huis. Het zou fijn zijn als we het vertrouwen krijgen om autonoom te kunnen opereren, we zijn namelijk prima in staat om verstandige keuzes te maken.’

Het uitgangspunt van de brandbrief is om leerkrachten meer centraal te stellen in de plannen van de overheid rondom onderwijs in de coronacrisis. ‘Eigenlijk is het net zoals met zuurstofmaskers in het vliegtuig. Die moet je ook eerst bij jezelf opzetten, voordat je dat bij je kind doet. Om kinderen goed te kunnen helpen, moeten wij dus wel de mogelijkheid hebben optimaal te kunnen functioneren.’