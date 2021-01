Ruud Brood ziet ondermaats ADO: ‘Het heeft geen zin om als een idioot te gaan schreeuwen’

ADO Den Haag-trainer Ruud Brood stond na afloop van de 3-0 verloren wedstrijd tegen FC Groningen relatief rustig voor de camera. Toch liet de oefenmeester aan mediapartner Omroep West weten van binnen te koken. ‘Het was zwaar ondermaats.’

Wekelijks probeert ADO de weg naar boven in te zetten, maar tevergeefs. Zo ziet ook trainer Ruud Brood: ‘Verdedigend moet je verbetenheid tonen. Je moet duelleren en voorzetten eruit halen. We hielpen Groningen op het paard door de goals zó makkelijk weg te geven. Het was ondermaats.’

Brood benadrukt dat iedere wedstrijd voor ADO een finale is. Een finale waarin je volle bak moet gaan. ‘We hebben nagelaten om deze finale te pakken. De jongens die erin staan, krijgen het vertrouwen. Dan moeten ze alles tonen.’

‘De wil om te winnen was er niet’

Spits Michiel Kramer kon na afloop niet verklaren waarom het er tegen Gronignen niet in zat. ‘Alles wat je normaal moet brengen, hebben we niet gedaan’, vertelt de aanvaller. ‘We kunnen excuses zoeken, maar het begint met beleving en de wil om een wedstrijd te winnen. Die wil was er niet.’

ADO beschikt over een jong team met spelers zonder eredivisie-ervaring. ‘Hier worden spelers volwassen van’, denkt Kramer. ‘Voor jonge spelers is dit een leerproces. We hebben niet thuisgegeven. Als we allemaal een offday hebben, wordt het heel moeilijk om wedstrijden te winnen.’

Concurrenten op het programma

Ook Marko Vejinovic beaamde dat het Haagse veldspel te wensen overliet. ‘De eerste helft was slecht en kwamen we verdiend achter. Het waren domme fouten van ons, dat mag niet’, aldus de middenvelder na afloop van de kansloze nederlaag.

Er wacht ADO een aantal belangrijke weken met wedstrijden tegen concurrenten Sparta, Willem II, Fortuna Sittard en RKC Waalwijk. Het worden wedstrijden waarin het anders moet. ‘De komende weken hebben we geen keus. Al deze minpunten moeten worden omgedraaid. Iets gaat niet goed bij ons, dat moet anders.’

Geruchten over Pinas

Na afloop van de wedstrijd ging Brood nog kort in op het gerucht van de collega’s van ESPN dat Shaquille Pinas op de bank begon, omdat hij zijn contract nog niet heeft verlengd. ‘Dat is de meest grote onzin die er is’, reageert Brood geprikkeld. ‘Ik heb bij clubs gezeten waar negen contracten afliepen. Dan zou ik geen speler meer over hebben gehad.’