Wietplantage aangetroffen in garage Zaanstraat

In een garage aan de Zaanstraat is woensdagochtend een wietplantage aangetroffen. De politie onderzoekt de gevonden plantage. Er is vooralsnog geen verdachte aangehouden.

Volgens een ooggetuige werd de plantage ontdekt door een bouwvakker.

Na het onderzoek zal de wietplantage worden vernietigd.