42 procent minder toeristen in 2020, maar toekomst rooskleurig: ‘De markt zal snel opstarten’

Naar verwachting heeft Den Haag op het gebied van toerisme in 2020 42 procent krimp. Dat vertelt Sander Hanenberg van The Hague Marketing op Den Haag FM. Een flinke daling, maar Hanenberg is positief gestemd. ‘Ik geloof dat het in het tweede kwartaal weer in beweging komt.’

Het Binnenhof, de Grote Markt, de stranden, Drievliet, het Vredespaleis: overal waar je in de stad komt, kom je toeristen tegen, zoekend in boekjes naar de juiste route om op tijd alle highlights aan te tikken. Dat was een bekend beeld voor maart 2020, toen corona iedereen om de oren sloeg. ‘Wij zijn altijd bezig om potentiële bezoekers te verleiden om naar Den Haag te komen. Dat is nu heel lastig’, aldus Sander Hanenberg.

De verwachte cijfers, die eind maart pas definitief zijn, laten zien dat er landelijk een toerismekrimp is van 65 procent. Den Haag heeft minder last van deze krimp: 42 procent. ‘We hebben normaal 1,7 miljoen toeristen op jaarbasis. In 2020 was dat 970.000. Absoluut minder, maar de krimp is landelijk groter.’

Goede zomer

Hoe dat komt, ligt volgens Hanenberg aan de goede zomer. In de zomermaanden is de daling een stuk lager: ‘maar’ zes procent minder bezoekers, tegenover een landelijke daling van 24 procent. ‘Nog steeds vervelend, maar als je het weegt met de situatie is het een goed beeld’, legt Hanenberg uit. ‘Scheveningen, Kijkduin: het blijft interessant om in de zomermaanden te bezoeken.’

Maar daartegenover staan de slechte wintermaanden. ‘Afgelopen maanden is geen feest geweest’, geeft de toerismedeskundige toe. ‘Van alles is niet doorgegaan. En dat merk je ook in de bezoekersstroom.’ Het marketingbureau zet dus volop in op support your local, om toerisme bij de eigen inwoners te stimuleren.

Toekomst

Ondanks alles heeft Hanenberg onwijs veel vertrouwen in de toekomst. ‘De toeristenmarkt zal snel opstarten’, gelooft de marketingexpert. Tegelijk zet Hanenberg zijn vraagtekens bij de zakelijke markt: de congressen. ‘Zij zien nu dat de hybride modellen – videobellen – functioneren. Dat gaat dus nog langer duren voor het weer aantrekt.

Maar al met al positiviteit over de toekomt: ‘Ik geloof dat het in het tweede kwartaal weer in beweging komt.’