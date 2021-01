ADO Den Haag huurt ook Adekanye in strijd tegen degradatie

ADO Den Haag krijgt in de strijd tegen degradatie ook hulp van Bobby Adekanye. De 21-jarige aanvaller wordt door de nummer 16 van de Eredivisie gehuurd van de Italiaanse club Lazio.

‘Het is een eer om voor deze mooie club te spelen. Ik heb de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan in het buitenland – zowel binnen als buiten de lijnen – en het is mooi dat ik mezelf nu kan presenteren aan het Nederlandse publiek’, aldus Adekanye. ‘Ik ben een aanvaller met durf en snelheid, die ervan houdt om een mannetje te passeren en productief te zijn. Ik hoop dat ik veel minuten kan maken en het team kan helpen om punten te pakken en in de Eredivisie te blijven. Ik heb er alle vertrouwen in dat het gaat lukken.’

Adekanye speelde voor zijn periode bij Lazio in de jeugd van Ajax, FC Barcelona, PSV en Liverpool.

Eerder deze week contracteerde ADO ook Youness Mokhtar. De voorbije weken werden ook al Daryl Janmaat, Marko Vejinovic, Gianni Zuiverloon, Juan Familia-Castillo en Tomislav Gomelt vastgelegd.

ADO Den Haag heeft na negentien duels pas 11 punten. De Hagenaars kwamen samen met RKC het minst tot scoren: 16 keer.