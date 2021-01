Anti-discriminatienota hard nodig: toename van aantal discriminatiemeldingen

Wethouder Bert van Alphen (GroenLinks) presenteerde deze week een nota om discriminatie in de stad aan te pakken. ‘Discriminatie leeft nu sterker dan ooit, er is duidelijk een roep vanuit de samenleving om daar iets aan te doen. Dat kan je als overheid niet negeren, daar moeten we iets mee’, zei hij bij de presentatie. Dat blijkt ook uit de laatste discriminatiecijfers.

Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau ervoer ruim een kwart van de Nederlanders in 2019 discriminatie, dat zijn ruim vier miljoen mensen. Nog eens elf procent maakte mogelijk discriminatie mee, maar is er niet zeker van of dit echt het geval was.

Den Haag probeert op alle vlakken die discriminatie aan te pakken. Het kan gaan om een te laag schooladvies, of een afwijzing voor promotie omdat je niet in het team zou passen. Of je wordt op straat vaker gecontroleerd dan anderen.

Den Haag Meldt, de organisatie waar Hagenaren terecht kunnen over discriminatie, zag het afgelopen jaar de meldingen van discriminatie fors stijgen. Den Haag Meldt valt onder de gemeentelijke ombudsman en is ook aangesloten bij het landelijke meldpunt discriminatie.nl

De cijfers en de meldingen moeten, volgens gemeentelijke ombudsman Addie Stehouwer, nog worden gecontroleerd. Wel is het volgens de ombudsman duidelijk dat het aantal meldingen flink is gestegen in vergelijking met het jaar ervoor. Later dit jaar zal in het jaarverslag van de gemeentelijke ombudsman bekend worden om welke meldingen het gaat en de exacte cijfers achter de meldingen.

Geen verrassing

De stijging van het aantal meldingen van discriminatie in onze stad is voor de Haagse Stadspartij-raadslid Fatima Faïd geen verrassing. ‘Ik ben zeker niet verrast, maar wél teleurgesteld. We moeten dit heel serieus nemen’, zegt Faïd.

In verschillende steden hebben in de zomer van 2020 veel jongeren zich verzameld om zich duidelijk uit te spreken tegen racisme en discriminatie. ‘Het was heel mooi om te zien hoe jonge mensen hun stem hebben laten horen over een kwestie die al jarenlang een grote rol speelt in de samenleving. Ik ben van mening dat wij hier veel meer mee moeten doen en deze demonstraties waren een eerste stap in de goede richting’, aldus Faïd.

De signalen en meldingen van deze forse stijging is volgens de ombudsman belangrijk om het beleid te kunnen vormen bij de gemeente. ‘Wij zijn met verschillende partijen in gesprek hierover. Door de cijfers aan de gemeente voor te leggen, heeft zij een duidelijk beeld over de huidige situatie in de stad’, zegt de ombudsman.

‘Wij moeten ons realiseren dat Den Haag een superdiverse stad is, daarom is het belangrijk dat er gesproken wordt over dit soort onderwerpen op scholen en andere instituten. Het probleem is groter dan het lijkt, iedereen hoort zich thuis te voelen in de stad en daarbij mogen je etniciteit, geaardheid, beperkingen of andere factoren geen rol spelen’, stelt Faïd.

De dialoog blijven voeren

‘Een van de eerste stappen om elkaar beter te begrijpen, is het gesprek voeren met elkaar’, zegt Faïd. Zij stelt voor: ‘Wij leven in een super diverse stad waarbij vaak verschillende mensen langs elkaar leven. Ga eens het gesprek aan met elkaar en probeer elkaar te begrijpen. Ik zou zeggen: begin bij je buurman of buurvrouw.’

Ongeveer eind maart staat het jaarverslag van Den Haag Meldt online. De gemeente zal aan de hand van de ontvangen informatie onderzoeken wat er nodig is om deze cijfers te verlagen.