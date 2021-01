Begin februari opent nieuwe vaccinatielocatie aan de Sportlaan

GGD Haaglanden opent op maandag 8 februari een vaccinatielocatie in het voormalig HagaZiekenhuis aan de Sportlaan. Hiermee is de tweede vaccinatielocatie in de stad een feit; eerder opende GGD Haaglanden een locatie bij het Cars Jeans Stadion waar sinds 11 januari wordt gevaccineerd.

Op de locatie aan de Sportlaan kunnen in eerste instantie thuiswonende ouderen vanaf 85 jaar een coronavaccin ontvangen. De huisarts vaccineert de ouderen die niet zelfstandig naar de vaccinatielocatie kunnen komen bij hen thuis.

Uitsluitend op afspraak

De GGD start met het vaccineren van ongeveer driehonderd personen per dag op deze locatie aan de Sportlaan. Zodra er meer vaccins beschikbaar zijn, worden er meer personen per dag gevaccineerd. De locatie aan de Sportlaan kan in totaal zo’n 1.000 vaccinaties per dag aan. Mensen kunnen zich uitsluitend op afspraak laten vaccineren.