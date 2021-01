De Nieuwe Regentes vervangt 21 jaar oude tribune voor nieuw exemplaar

Voor Theater De Nieuwe Regentes stond er middenin de lockdownperiode woensdag toch een klein feestje op het programma. Na meer dan twee jaar voorbereidingeen klusperiode van twee maanden werd de nieuwe tribune in de Grote Zaal – uiteraard coronaproof – in gebruik genomen door wethouder Robert van Asten (D66, cultuur).

In december begon de grote verbouwing. Samen met tribunebouwer COS brak het vrijwillige klusteam van het theater de 21 jaar oude tribune af, waarna de nieuwe zorgvuldig werd opgebouwd. De prachtig gewelfde blauwe stoelen kregen een stoere donkerrode bekleding voor een warmere sfeer. De nieuwe tribune is stabieler, veiliger en steviger en kan dankzij het besturingssysteem eenvoudig in verschillende standen worden gezet. De Grote Zaal is daarmee makkelijker in gebruik en nóg veelzijdiger geworden.

Na een theaterseizoen vol lockdowns en annuleringen kijkt het hele team van De Nieuwe Regentes hoopvol naar de toekomst, waarin een vol theaterprogramma met een volle tribune weer mogelijk zal zijn. ‘Want vanaf nu zit je bij ons nog beter’, stelt het theater.

De investering in de toekomst van het 100-jarige (theater)gebouw is mede mogelijk gemaakt door de gemeente Den Haag, Fonds 1818, vele donateurs en een particuliere stichting.