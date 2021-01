De Stadswandeling 070 is een groot succes

De horeca is al een flinke periode dicht en Den Haag heef een nieuwe hobby ontdekt: wandelen. De 24-jarige Claire Verwerda is de organisator van ‘De Stadswandeling 070’. Een georganiseerde wandelroute langs verschillende Haagse hotspots en horeca.





‘De Stadswandeling is ongeveer drie maanden geleden ontstaan in Amsterdam en ik mag het nu in Den Haag organiseren, superleuk’ vertelt Claire enthousiast. ‘Wij stippelen een unieke route uit waarbij je langs hotspots komt en verschillende deelnemende horeca. Voor vijf euro krijg je toegang tot de route en bij de horeca zaken kun je er dan voor kiezen voor een leuke prijs een hapje en een drankje te nuttigen. Daarnaast maken we ook een pubquiz over de stad waar de deelnemers aan mee kunnen doen waardoor ze ook nog wat leren over de stad’ vervolgt Verwerda.

Een van de deelnemende horeca-zaken is bar en restaurant Milú. ‘Het leek ons heel erg leuk als toevoeging op de take-away en delivery die we doen. Om op die manier wat extra aandacht te krijgen voor zowel onze huidige gasten als de mensen die wellicht een dagje in Den Haag zijn’ weet Judith van der Sluis van Milú te melden. ‘Zo’n initiatief is hartstikke leuk omdat je in het centrum van Den Haag natuurlijk in een enorme vijver van horeca aan het vissen bent’ vervolgt ze.

Ook de eigenaar van deelnemend restaurant ‘De Resident’ is erg blij dat hij op deze manier toch nog in contact kan komen met zijn gasten. ‘Dit is eigenlijk waar we het voor doen. Daarom zijn we ook een restaurant en geen take-away zaak begonnen. Het persoonlijk contact is ook erg belangrijk, niet alleen het eten’.

‘Wat we merken is dat de wandeling ook steeds vaker als date geboekt wordt. Mensen komen niet alleen uit Den Haag maar uit het hele land om er zo toch nog even uit te zijn. We krijgen zoveel leuke reacties en dat is natuurlijk te gek, daar doe je het voor!’ aldus Verwerda.

Inschrijven voor de route van komend weekend kan via onderstaande link:https://bit.ly/aanmeldlink-destadswandeling070-30-31-januari