Inzamelingsactie voor gezonken terrasboot geslaagd: eigenaresse overdonderd: ‘Nooit verwacht!’

De inzamelingsactie die opgezet was om Café de Pakschuit aan de Dunne Bierkade uit de brand te helpen nadat hun terrasboot was gezonken, heeft zijn doel bereikt. Binnen 24 uur is de beoogde 37.500 euro opgehaald. ‘Hiyaa!’

Afgelopen dinsdag kwam eigenaresse Corine Ammerlaan voor een onaangename verrassing te staan. De terrasboot was plotseling gezonken. ‘Dit is eigenlijk het ergste dat er nu nog kon gebeuren’, vertelde zei toen. Hoe de boot vol met water is komen te staan, is niet bekend.

Stamgast Viktor Alders kon het leed niet aanzien en zette een crowdfundactie op. Er was 37.500 euro nodig. ‘Het lichten van de boot, leegpompen, berging en reparatie liegen er niet om. Deze kosten worden nu begroot op circa 37.500 euro en dat heeft Corine niet’, schreef Alders via de crowdfundpagina.

‘Hiyaaaa’

Ongeveer twintig uur later is het streefbedrag gehaald. ‘Het is en was hele lange tijd me stamkroeg. En ik draag Corrine een goed hart toe’, schrijft één van de donateurs. Corine Ammerlaan is overdonderd door het opgehaalde bedrag. ‘Hiyaaaa’, schreeuwt ze blij. ‘Ik had dit nooit verwacht in zo een korte tijd.’

Corine Ammerlaan gaat nu goed de tijd nemen om te kijken via er gedoneerd en gereageerd hebben, en hen op een gepaste manier bedanken. Voor nu is er is een last van haar schouders gevallen. ‘Ik vond het al onwijs lief dat stamgasten dit op hadden gezet, maar dan ook in zo een korte tijd het bedrag binnen… niet normaal.’

Verslaggever Lianne Deunhouwer nam een kijkje op de verzonken boot.

