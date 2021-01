Inzamelingsactie voor gezonken terrasboot verloopt succesvol, al 27.000 euro opgehaald

De inzamelingsactie die is opgezet om Café de Pakschuit, aan de Dunne Bierkade, te helpen met de gezonken terrasboot, loopt voorspoedig. Vijftien uur na de start van de actie, staat de teller al ruim over de helft. Donderdagochtend was er al 27.000 euro opgehaald.

Het streefbedrag is 37.500 euro, waarmee eigenaresse Corinne Ammerlaan uit de kosten voor het lichten, repareren en opknappen van de terrasboot moet komen. ‘Het zal duidelijk zijn, de zaken gaan al maanden slecht door corona en de spaarcentjes zijn een beetje op. De gezonken terrasboot draait Café de Pakschuit de nek om’, aldus de initiatiefnemer.

Donderdagochtend was er nog ‘maar’ 10.000 euro nodig om Corinne Ammerlaan uit de brand te helpen. Wat de terrasboot maandag- op dinsdagnacht heeft doen zinken, is nog niet bekend. ‘Dit is eigenlijk het ergste dat er nu nog kon gebeuren’, zei Ammerlaan dinsdag tegen Den Haag FM. ‘Het is echt drama.’

Steun

De inzamelingsactie loopt nog. De reacties onder de inzamelingsactie bewijzen dat de terrasboot voor vele inwoners een begrip is. ‘Zonder de terrasboot van de Pakschuit is Den Haag niet compleet!’, schrijft een donateur. Een andere geldschieter verwijst naar de zwoele zomerdagen, als de terrasboot vol zit met zonaanbieders: ‘Omdat een zomer niet compleet is zonder biertjes bij De Pakschuit.’