Meer samenwerking in Schilderswijk om problemen achter de voordeur sneller op te lossen

Meerdere hulporganisaties in de Schilderswijk zijn de samenwerking aangegaan om de kloof te dichten tussen de bewoners van de wijk en de instanties. Vorige week is daarvoor een afspraak ondertekend door onder andere buurtcentrum De Mussen. ‘Je ziet de problemen door corona toenemen.’

Marian van Kleinwee, projectleider bij buurtcentrum De Mussen, schetst een voorbeeld: een vrouw die deur niet uit komt en de gordijnen dicht houdt. ‘We hebben afgesproken om maandelijks met meerdere instanties een klankbordgroep te houden’, aldus Van Kleinwee. ‘Iemand in die groep maakt zich zorgen over deze vrouw. In het klankbord zit ook iemand van Parnassia. Die kan die persoon gelijk tips geven.’

Een korter lijntje en eerder hulp om een groot probleem in de wijk te voorkomen, die vooral in de zorg zichtbaar is. ‘Er is een kloof ontstaan tussen de ‘systeemwereld’ en de behoefte van bepaalde mensen om zorg te vinden. Dat komt door hoe de zorg is georganiseerd en dat mensen hun weg nog niet weten te vinden’, legt Van Kleinwee uit.

Gevolg: heel veel mensen wachten met zorg zoeken tot het te laat is, en duurdere zorg nodig is. ‘Uit onderzoeken blijkt dat de Schilderswijk weinig gebruik maakt van de eerstelijnszorg, huisartsen, et cetera, maar wel van de specialistische zorg. Mensen wachten te lang.’

Kloof dichten

Eén van de deelnemende partijen in de samenwerking is het project Schilderswijkmoeders. Dat zijn getrainde vrouwen met verschillende culturele achtergronden. Zij ondersteunen gezinnen en mensen uit de wijk met allerlei problemen, van instanties bellen tot huiselijk geweld.

‘Ze hebben allemaal een heel groot hart. Daarnaast zijn het ervaringsdeskundigen en weten hoe het is om in een onbekend land te komen wonen’, legt Van Kleinwee uit. ‘Het is een laagdrempelige stap om hulp te vragen voor heel veel mensen in de wijk.’

Gezamenlijk oplossen

De Schilderswijkmoeders hebben oren en ogen in de wijk en weten wat er achter de voordeur gebeurd. Hun rol is informeel; ze zijn geen onderdeel van een zorginstelling. ‘Voor alles in Nederland is een specialist. Een hulpverlener kijkt alleen op de plek waar vraag naar is, bijvoorbeeld financiële schulden. Maar als je verder gaat kijken, de oorzaak van het probleem aanpakt en al eerder hulp kan bieden, voorkom je dat mensen te laat hulp zoeken bij zo’n probleem.’

En als de Schilderswijkmoeders nu iets moeten met wat zij achter de voordeuren aantreffen, dan kunnen zij hulp vragen aan de klankbordgroep. ‘Iedere maand komen we als groep bij elkaar en in die groep kan iedere partij anoniem met een kwestie komen: bij dit gezin, speelt dit probleem en hoe kunnen we dit gezamenlijk oplossen?’