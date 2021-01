De Stadswandeling 070 is een groot succes

Tieners aangehouden voor gewelddadige overval in Vaalrivierstraat

Meer in

Twee jongens van 15 en 16 jaar uit Den Haag zijn maandag 25 januari aangehouden voor een gewapende woningoverval aan de Vaalrivierstraat. Dat meldt de politie donderdag. De recherche doet onderzoek naar een eventuele derde verdachte.

De twee jongens dringen op 28 oktober rond 11.30 uur een woning in aan de Vaalrivierstraat. Beide dragen ze gezichtsbedekking. Tijdens de overval waren er mensen thuis, zij werden door de twee indringers bedreigd. Even later vertrokken de overvallers met kledingstukken als buit.

Afgelopen maandag werden de twee tieners aangehouden. De recherche is nog op zoek naar de derde verdachte, daarom roept de politie mensen op om tips door te geven.