Verdachte (58) vrijgelaten in onderzoek doodgestoken vrouw in Roggeveenstraat

Meer in

De 58-jarige man die opgepakt werd nadat zaterdag in een huis in de Roggeveenstraat een dode vrouw werd gevonden, is sinds donderdag weer op vrije voeten. Dat meldt mediapartner Omroep West. Hij blijft nog wel verdachte, meldt de politie. Een man 22 van zit nog wel vast voor betrokkenheid bij de dood van de vrouw.

Het lichaam van het 38-jarige slachtoffer werd zaterdagochtend gevonden in een huis in de Roggeveenstraat. Agenten kregen rond 10.15 uur een melding dat de vrouw zwaargewond zou zijn door een steekwapen. Toen zij aankwamen, was ze inmiddels overleden.

Gelijk daarna werden twee mannen aangehouden. Volgens buurtbewoners gaat het mogelijk om een vader en een zoon. Het slachtoffer zou vaak logeren in het huis van de verdachten. De verdachte die nu nog vastzit, wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris, die beslist of hij in de cel blijft.