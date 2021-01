Amateurtoneel verplaatst door corona van theater naar online: ‘Het is niet hetzelfde. Je mist het publiek’

Afgelopen 24 uur 108 nieuwe coronabesmettingen in Den Haag

Het RIVM tot vrijdagochtend in Den Haag 108 mensen positief getest op het coronavirus. Dat is een flinke daling met eerder deze week, woensdag werden er nog 133 mensen in de stad geconstateerd met het virus.

Landelijk zijn er 4438 positieve coronatests geregistreerd. Het aantal nieuwe coronagevallen daalt daarmee nog steeds. Precies een week geleden waren er meer nog dan 5700 besmettingen vastgesteld, en nog een week eerder meer dan 6000.

De ziekenhuizen in Nederland behandelen momenteel 2231 mensen met corona, dat zijn er acht minder dan donderdag. Op de intensive cares is wel een stijging te zien: daar liggen nu 659 patiënten, vijftien meer ten opzichte van een dag eerder.