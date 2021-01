Crowdfunding gestart voor Atlas over ‘De Haagse Mat’

Al sinds 2011 zijn de fotografen Daniel Heikens en Rein Langeveld met vormgever Joost Nijhuis bezig met het idee om een fotoboek te maken over ‘De Haagse Mat’. Het begon als een hobby project, maar liep al snel uit de hand. Bij de foto’s moest meer geografische informatie komen, en zo onstond het plan voor een mat-atlas. In de afgelopen tijd zijn de foto’s geschoten, gesprekken gevoerd en de basis vormgeving gedaan. Alleen nu hopen de initiatiefnemers via een crowdfunding genoeg geld bij elkaar te krijgen om het boek ook echt te kunnen realiseren.

De Haagse Mat heeft een lange geschiedenis en gaat feitelijk om een kapsel dat kort van voren (business) en lang van achteren (party) gedragen wordt. “En ja ze komen in alle soorten en maten voor”, zegt Joost Nijhuis. “De mat met een pony is echt een klassieker, die zie je ook bij de oudere generatie. Die zie je eigenlijk wat minder bij jongeren. De jongeren hebben hele snelle geschaafde matten”, legt Nijhuis uit.

En met die verschillende soorten matten wil de persoon die h’m draagt vooral de mannelijkheid, de leeuw, het alfa mannetje uitstralen. “En dat is misschien ook wel de reden dat mensen zo geïntrigeerd zijn door matten, omdat ze gewoon een hele sterke natuurlijke kracht hebben”, verklaart Nijhuis aan Den Haag FM.

Hoewel het boekwerk dus nog niet in de winkels ligt, is de basis wel klaar. Er zijn daarvoor allerlei geografische gegevens aan de geportretteerde mat-dragers toegevoegd waardoor het echt een Atlas is geworden. En deze Haagse Matlas moet vervolgens de bakermat zijn voor verchillende andere versies van over de hele wereld. Want de haardracht met een matje is niet tot Den Haag beperkt gebleven. Daarom zien de initiatiefnemers het nu als een wereldwijd project. Maar dat kan echt niet zonder financiële hulp van de crowdfunders. En daarom hopen ze op steun van mensen die gevoel hebben bij ‘De Haagse Mat’ en deze waarderen.