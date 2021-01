Foto’s van 50 jaar demonstraties: ‘In Den Haag gebeurt het’

Afgelopen jaar vonden er 1700 demonstraties plaats in Den Haag en dat is goed voor een record. Reden genoeg voor ProDemos om hier aandacht aan te besteden met de fototentoonstelling Tegen! 50 jaar demonstreren op het en rond het Binnenhof. Projectmedewerker Christa van Zeggeren vertelt bij Den Haag FM: ‘We willen zo veel mogelijk mensen vertegenwoordigen.’

Groepen mensen die samen ergens voor staan en vechten; als je een punt wil maken is Den Haag waar je moet zijn, vertelt van Zeggeren. ‘Dit is het politieke epicentrum waar de macht zich verzamelt. Het is dé plek om je stem te laten horen en met deze tentoonstelling willen we benadrukken dat dit een grondrecht is waar iedereen gebruik van kan maken.’

Oplopende spanning

De stad kent een rijke geschiedenis als het gaat om manifestaties, en volgens van Zeggeren zag het er een aantal decennia geleden wat anders uit dan nu. ‘Vroeger bewogen hele mensenmassa’s zich naar het Binnenhof, daar liep het dan ook weleens uit de hand. Zo demonstreerden studenten voor minder examenvakken met de slogan ‘Steen door de ruit, vak eruit!’ Daar vlogen stenen dus ook daadwerkelijk door de ramen. Dat kan je je nu niet meer voorstellen.’

Demonstraties op het Binnenhof zijn dan ook al enige tijd niet meer mogelijk. ‘Het is niet officieel verboden omdat de overweging bij elke demonstratieaanvraag maatwerk moet zijn, maar je kan er wel vanuit gaan dat de burgemeester daar geen toestemming voor gaat geven,’ vertelt van Zeggeren.

Als het gaat om de ontwikkeling van Haagse volksmanifestaties is er wel het één en ander veranderd. ‘Ik heb het idee dat de studenten wel wat tammer zijn geworden, die stemmen leek je vroeger veel meer te horen. Maar nu hoor ik ook vaak dat zij echt geen tijd meer hebben voor andere dingen.’ Ook qua oplopende spanningen ziet van Zeggeren een aantal nieuwe dingen. ‘De manier waarop het leger werd ingezet bij de boerenprotesten, dat heb ik in de afgelopen 20 jaar niet gezien. Dat is best heftig.’

De foto-expositie vertegenwoordigt alle soorten demonstraties door de afgelopen 50 jaar heen en is gratis te bezoeken bij ProDemos. Het bezoekerscentrum is tot 14 februari gesloten, maar na die datum hopen ze belangstellenden weer te mogen verwelkomen. Kijk hier voor meer informatie over Tegen! 50 jaar demonstreren op het en rond het Binnenhof.