Prinsessewal blijft intact dankzij duurzame renovatiemethode

De Prinsessewal wordt gerenoveerd en voor het eerst in Den Haag wordt hierbij de jetgroutenmethode toegepast. Dit betekent dat het geheel wordt verstevigd zonder schade te hoeven brengen aan de originele kademuur. Wethouder Hilbert Bredemeijer kwam kijken hoe dat in zijn werk gaat. ‘De gemeente investeert flink in de buitenruimte om de stad aantrekkelijk, leefbaar en veilig te houden. Stabiele kademuren horen daarbij.’

Edwin Eikelboom is hoofd uitvoerder bij Strukton Civiel, dat deze renovatie realiseert. Hij legt uit hoe het duurzame systeem werkt. ‘Grout is een mengsel van water en cement. In de kade worden gaten geboord, waarna het grout door deze gaten onder de bestaande kademuur gespoten wordt. Dit vormt een nieuwe stevige fundering voor de kademuur.’ Zo wordt de kade versterkt en kunnen de oorspronkelijke details bewaard blijven.

De jetgroutenmethode is dus een duurzaam alternatief voor het slopen van kademuren en het daardoor verloren gaan van eventueel groen. ‘Het is mooi om te zien dat in deze samenwerking we een veilige en stevige kademuur krijgen met, heel belangrijk, het behoud van de bomen en het stadsaangezicht,’ aldus Bredemeijer.