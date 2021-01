Spuigasten over avondklokrellen

In het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM wordt zaterdag onder andere aandacht besteed aan de avondklokrellen.

Daar waar de avondklok zaterdagavond rustig inging, werd het zondagavond onrustig in de Schilderswijk in Den Haag. Er waren veel mensen op de been en op de trambaan in de Hobbemastraat werd iets in brand gestoken. De Hobbemastraat werd snel afgesloten en schoongeveegd door de Mobiele Eenheid. Later werden ook brandjes op de kruising van de Vaillantlaan met de Hoefkade gesticht. Een motoragent die aanwezig was in de wijk, moest vluchten voor een groep jongeren. Ook werd er gegooid met voorwerpen en zwaar vuurwerk.

Hoe kijkt Tweede Kamerlid Chris van Dam (CDA) naar de onrust die is ontstaan na de invoering van de avondklok?

Spuigasten

