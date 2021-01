Ondernemers op de Haagse Markt zitten in zwaar weer, óók de zaken die open mogen blijven

Gewonde bij steekpartij in Leidschenveen

Op de Goudkarpersingel in Den Haag is zaterdagmiddag een man neergestoken. De dader is er vandoor, meldt de politie op Twitter.

Vlak voor 14.45 uur kreeg de politie de melding van een steekpartij. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Op straat ligt bloed.

Over de aanleiding van de steekpartij is niets bekend. De politie doet ter plekke onderzoek.