Gewonde bij steekpartij in Leidschenveen

Ook ambtenaren moeten het ontgelden in boek De Mos

Ondernemers op de Haagse Markt zitten in zwaar weer, óók de zaken die open mogen blijven

Meer in

We zitten nog steeds in een lockdown en dat betekent dat alleen essentiële winkels open mogen zijn. Ook voor de Haagse Markt heeft dit gevolgen; een groot aantal kraampjes moest de rolluiken tijdelijk sluiten. Een ander deel van de zaken kan nog open blijven, maar haalt daar in veel gevallen maar weinig uit.

De Haagse Markt staat er al enige tijd anders bij dan normaal. Pas na het passeren van rijen dichte metalen rolluiken, kom je terecht bij een klein stukje markt waar niet zoveel lijkt te zijn veranderd, met alle bijbehorende gezelligheid en bedrijvigheid. Kraampjes die nog open mogen blijven, lijken op het eerste gezicht goede zaken te doen, maar dat is niet voor iedereen het geval.

‘Het líjkt mooi’

Veel winkels verkeren namelijk, ondanks dat zij essentiële levensmiddelen verkopen, in zwaar weer. Verschillende eigenaren geven aan wel degelijk de negatieve gevolgen te ondervinden van het feit dat veel collega’s gesloten moeten blijven. ‘Je bent een eenheid. Als die eenheid kapot is, dan werkt het gewoon niet,’ alsus één van de verkopers bij kaasboer Van Winkel.

Geoffrey Franse is woordvoerder van de kerngroep Haagse Markten en bevestigt wat veel marktkoopmensen al aangeven. ‘Het líjkt mooi dat je open mag zijn, maar je komt hier niet alleen naartoe voor je essentiële levensmiddelen. De kracht van de markt is juist dat je álles kan kopen op de markt; het is een beleving. En dat valt nu weg.’

Support your locals

Ondertussen blijft Franse zich met de kerngroep inzetten voor alle zaken die momenteel maar moeilijk het water boven hoofd kunnen houden. Dat gaat over zowel de kraampjes die nog open zijn als de kraampjes die tijdelijk de stekker eruit moesten trekken. Zo is er een verzoek bij de gemeente ingediend om de huur kwijt te schelden van de dichte zaken en wil Franse dat ook open zaken gecompenseerd worden in de huurkosten. ‘Achter de schermen gebeurt er momenteel veel. Bijna alle ondernemers hebben dan ook echt wel hulp nodig.’

Franse wil de inwoners van Den Haag dan ook oproepen om vooral naar de markt te komen voor alles wat momenteel nog wel verkrijgbaar is. ‘Je kan hier nog steeds je essentiële benodigdheden halen. Er is verse groente en vers fruit, kaas, zuivel, noem maar op. Er wordt een uitgebreid assortiment aangeboden van uitzonderlijke kwaliteit en vaak ook nog tegen een goede prijs. Kom dus alsjeblieft naar de markt en help die ondernemers die het momenteel zo zwaar hebben.’

De Haagse Markt is geopend op maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag van 9:00 tot 17:00.