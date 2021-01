Ouder echtpaar mishandeld voor supermarkt

De politie is op zoek naar getuigen van een mishandeling afgelopen woensdag voor de Albert Heijn aan het Goeverneurplein. Een echtpaar werd daar even na 16.30 uur geslagen door een man.

Kort voor de mishandeling was in de rij voor een kassa in de Albert Heijn een woordenwisseling ontstaan tussen het echtpaar en een vrouw. De vrouw was daarna boos weggelopen en liet haar boodschappen achter bij de kassa. Het echtpaar liep daarna naar buiten waar een man met stevige pas op hen afliep. Bij de fietsenrekken werd het echtpaar mishandeld. De man liep vervolgens weg de Koetsveldstraat in. De politie stelt een onderzoek in en verzoekt getuigen die informatie hebben zich te melden bij bureau Laak via 0900 – 8844.