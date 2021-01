Ook ambtenaren moeten het ontgelden in boek De Mos

Veiling Hollandse Nieuwe dit jaar op 15 juni

Zal de haring weer ‘lekker romig, ziltig en vet’ zijn? Op de Scheveningse visafslag moet het 15 juni duidelijk worden als de eerste Hollandse Nieuwe gekeurd en geveild wordt. Vorig jaar ging de traditionele veiling niet door vanwege de coronamaatregelen, meldt mediapartner Omroep West.

Ondanks corona-onzekerheden wordt dit jaar de start van het haringseizoen weer gevierd met de veiling van het eerste vaatje haring. Dat heeft het Nederlands Visbureau bekend gemaakt. De traditionele veiling van het eerste vaatje haring is dit jaar op 15 juni. Op 16 juni is de vis overal te koop.

De veiling wordt gepresenteerd door televisiepresentatrice en slagersdochter Nicolette van Dam. Samen met de veilingmeester zal Nicolette proberen een zo hoog mogelijke bedrag binnen te hengelen voor het goede doel. De opbrengst van de veiling, die volgens het Amerikaanse systeem plaatsvindt wordt dit jaar geschonken aan Stichting Ambulance Wens.

Vaatje aangeboden aan Ernst Kuipers en Diederik Gommers

Vorig jaar was deze stichting al het beoogde goede doel voor de opbrengst van de veiling. Doordat de veiling niet doorging is toen besloten het goede doel een jaar door te schuiven. Het eerste vaatje werd toen aangeboden aan Ernst Kuipers en Diederik Gommers, om de helden van de IC-zorg te bedanken. En er werden duizenden haringen uitgedeeld in ziekenhuizen.

In onze regio kon een verzorgingstehuis en een medewerker genomineerd worden om een vaatje haring te ontvangen. Toen behaalde woonzorgcentrum Het Uiterjoon op Scheveningen de meeste stemmen en werd medewerker Ilona Blok het meest genoemd. Ilona gaat tijdens evenementen zoals Vlaggetjesdag altijd gekleed als ‘Knier’. Dat is een Scheveningse vrouw in traditionele dracht. De bewoners van Het Uiterjoon waarderen dit altijd heel erg.