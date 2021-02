ADO Den Haag schiet niet veel op met punt tegen Sparta

ADO Den Haag heeft een punt overgehouden aan het duel met Sparta Rotterdam. De ploeg van trainer Ruud Brood speelde in eigen stadion met 1-1 gelijk.

ADO schiet met het punt niet veel op in de strijd tegen degradatie. De ploeg uit Den Haag staat op de zeventiende plek in de Eredivisie met 12 punten. Willem II passeerde ADO door een zege op hekkensluiter FC Emmen (2-0) en heeft 1 punt meer.

De Hagenaars hadden tegen Sparta wat recht te zetten na de 6-0-nederlaag eerder dit seizoen in Rotterdam. In de eerste helft creëerden beide ploegen weinig kansen. De bezoekers waren gevaarlijk met schoten van Mario Engels en Abdou Harroui. Vlak voor rust bracht Sparta-doelman Maduka Okoye bij een hoekschop redding op een kopbal van Michiel Kramer. Uit de daaropvolgende corner kopte Tomislav Gomelt de 1-0 binnen, zijn eerste doelpunt voor ADO.

In de tweede helft wisselde coach Henk Fraser al snel vier keer en werd Sparta sterker. De nieuwe ADO-doelman Martin Fraisl bracht redding op een schot van Engels. Hij was echter kansloos op een kopbal van de net ingevallen Reda Kharchouch. Harroui was nog dicht bij de 2-1 voor Sparta, maar zijn schot ging op de lat. Okoye redde in blessuretijd op een schot van invaller Shaquille Pinas.