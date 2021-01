Arlo Parks en Celeste in De Nieuwe Van Nierop

In het wekelijkse radioprogramma De Nieuwe Van Nierop op Den Haag FM hoor je zondagavond onder meer verse muziek van Arlo Parks en Celeste (foto).

Zowel Arlo Parks en Celeste Waite hadden vorig jaar januari een plekje in de begeerde BBC Sound Of 2020-lijst en zouden het helemaal gaan maken in dat jaar. Dat goldt zeker wat betreft de singles van deze Britse zangeressen, maar tours en debuutalbums werden om alom aanwezige redenen uitgesteld. Tot dit weekend – nee, er wordt nog niet getourd door deze moderne soul-ladies, maar ze droppen wel hun debuutplaten. Zondagavond hoor je meerdere tracks van deze talenten.

Meer nieuwe muziek is er van Laura Jansen, The Killers, Rag ‘n’ Bone Man, Sef & Abel, Ben Howard, Valerie June en LaRose Jackson. Tevens een Fries-talig slaapliedje van Nynke Laverman.

De Nieuwe Van Nierop wordt elke zondagavond van 19.00 tot 20.00 uur uitgezonden op Den Haag FM. Muziekliefhebber Ricco van Nierop maakt wekelijks een selectie van nieuwe tracks van bekende artiesten en verrassende muzikale ontdekkingen.

Na afloop is de uitzending hier terug te beluisteren (link).