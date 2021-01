Drukte op wegen naar natuurgebieden; “wandel in uw directe omgeving”

Op veel wegen richting natuurgebieden is het zondagmiddag druk. Vanwege de warme zonnestralen tijdens deze krakende winterdag trekken veel mensen eropuit. Een wandeling staat dan al snel op de agenda.

Onder meer op de wegen richting Meijendel is het druk. De Duinvoetlaan is inmiddels afgesloten voor motorvoertuigen. Ook in het natuurgebied zelf is het druk. “Sluit niet achteraan in de file maar kom op een later moment terug. Blijf zoveel mogelijk thuis of wandel in uw directe omgeving”, zo schrijft de gemeente Wassenaar op Twitter.