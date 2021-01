Wandelmaatjes oproep voor de ezels van de Nijkamphoeve groot succes

Deze week stuurde Buurtboerderij de Nijkamphoeve een oproep de wereld in om wandelmaatjes te vinden voor de ezels van de boerderij. Het gaan dan om het regelmatig wandelen van een paar rondjes met een ezel. Er kwamen al veel reacties binnen en de meeste mensen die een proefrondje liepen vonden het leuk. ontspannend en nuttig voor mens en dier.

“Twee keer per dag moeten de ezels een flinke wandeling maken”, vertelt Jan Korving bestuurslid van de Nijkamphoeve. En door de oproep kunnen nu zowel mens als dier werken aan het terugdringen van de coronakilo’s. Alle aanmelders op info@nijkamphoeve.nl worden eerst uitgenodigd voor een kop koffie en een gesprekje. Vervolgens wordt onder begeleiding een proefwandeling gedaan en als iedereen enthousiast is, worden de nieuwe wandelmaatjes bij de Nijkamphoeve als vrijwilliger ingeschreven.

Natuurlijk moet je niet bang zijn voor de dieren, legt Korving uit. En er wordt van je verwacht dat je onder begeleiding pro-actief aan de slag gaat, zodat je uiteindelijk zelfstandig kunt wandelen met de ezels, verduidelijkt Korving. Het hele proces is niet echt ingewikkeld, maar je moet het wel even weten. Zo worden voor het wandelen de tuigjes bij de ezels omgedaan en krijgen de dieren na de wandeling nog een borstelbeurt en worden de hoeven even nagekeken of schoongemaakt.

In de eerste week na de oproep hebben al zeker 15 mensen zich ingeschreven en de komende tijd staan er nog meer afspraken op de lijst. Maar het blijft nog wel even puzzelen met de roosters, dus meer wandelmaatjes zijn welkom. “Belangrijk is wel dat wij continuïteit hebben, dus wij willen graag dat mensen zich voor langere tijd aan ons binden en niet alleen aan ons, maar ook aan de dieren”, vertelt Korving aan Den Haag FM.

“Het was ontzettend leuk, gaf mij ook heel veel rust en ook dat ik iets voor de ezels kan doen, dat geeft mij gewoon een soort voldoening, je doet het voor de ezels, die zijn ook blij!”, zegt Fazia vol overtuiging. Samen met haar dochtertje heeft ze net de proefwandeling gemaakt. “Mijn doel is om vanaf nu gewoon elk weekend, als dat mogelijk is, langs te komen om sowieso met de ezels te helpen, maar als er ook andere dingen zijn waarmee ik kan helpen, dan doe ik dat graag”, aldus Fazia die zich na afloop gelijk als vrijwilliger heeft ingeschreven.