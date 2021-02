Grote opluchting bij basisscholen: ‘Fysiek onderwijs is van levensbelang’

De basisscholen mogen vanaf 8 februari de deuren weer openen, tot grote opluchting van zowel ouders als kinderen. Maarten van Gelderen is directeur van Kindercentrum Helen Parkhurst en vertelt bij Den Haag FM hoe belangrijk fysiek onderwijs is voor jonge kinderen. ‘De meesten zullen ontzettend blij zijn om weer met vriendjes en vriendinnetjes in de klas te kunnen zitten.’

Gister maakten ministers Slob en Koolmees na het Catshuisoverleg bekend dat zowel basisscholen als de kinderopvang vanaf volgende week weer kinderen mogen ontvangen. Van Gelderen kan als eerste reactie zijn enthousiasme maar moeilijk bedwingen. ‘Ik ben zo blij voor al die kinderen die na al die tijd weer terug naar school mogen! We hebben geleerd dat veel mogelijk is met thuisonderwijs en daar proberen we iedereen zo goed mogelijk bij te helpen, maar het is allemaal second best. Het fijnste is echt als kinderen gewoon bij elkaar in de klas kunnen zitten.’

Zorgvuldigheid

Volgens van Gelderen is fysiek onderwijs cruciaal voor kinderen. ‘Het is van levensbelang dat kinderen zich verhouden tot andere kinderen, dat ze met elkaar en met leerkrachten leren omgaan. Dat gebeurt in de middagpauze, maar ook gewoon tijdens het lesprogramma. Die dingen leer je niet thuis op de bank of vanachter een laptop.’

Vrijwel alle leerkrachten zijn verheugd om hun werk weer te kunnen hervatten, vertelt van Gelderen. ‘Ik zeg vrijwel, omdat er ook leerkrachten zijn die een kwetsbare gezondheid hebben of leven met iemand die dat heeft. Zij zijn banger om het risico te lopen en dat snap ik. Daar proberen we dan ook zo zorgvuldig mogelijk mee om te gaan.’

Definitief?

Om het werk voor leerkrachten zo veilig mogelijk te maken, worden er in het basisonderwijs aanvullende maatregelen toegepast. Zo worden er sneltesten ter beschikking gesteld en moet bij een besmetting de betreffende klas vijf dagen in quarantaine. Ook in de school blijft men zo veel mogelijk verantwoord te werk gaan. ‘Dat doen we onder andere met looproutes, handgel, veel schoonmaken en opstellingen waarmee de leerkracht op anderhalve meter afstand kan handhaven,’ aldus van Gelderen.

Qua het kunnen geven van fysieke lessen kon het onderwijs de afgelopen tijd rekenen op veel onzekerheid. Van Gelderen wenst dan ook dat het met deze heropening definitief besloten is. ‘Zeker weten doe je het nooit, maar ik hoop uit de grond van mijn hart dat de scholen nu ook echt open kunnen blijven.’