Jongen van 15 aangehouden voor steken 17-jarige

De politie heeft een 15-jarige jongen aangehouden in verband met een steekincident op de Rijswijkseweg in Den Haag op 8 januari. Daarbij raakte een jongen van 17 gewond. De verdachte Hagenaar is maandag door de politie aangehouden. Dat meldt mediapartner Omroep West.

De politie ontdekte de gewonde tiener toen een auto toeterend over het fietspad bij het HMC Westeinde in de Haagse binnenstad reed. De agenten gingen bij de auto kijken, waarna de inzittenden vertelden dat een van hen was neergestoken op de Rijswijkseweg en medische hulp nodig had.

Volgens het slachtoffer was hij neergestoken door een jongen van 16 of 17 jaar. De recherche deed onderzoek en kwam de verdachte op het spoor door getuigenverklaringen, sporenonderzoek en camerabeelden. De verdachte is in de vroege ochtend aangehouden en zal verder worden verhoord.