Kaarten, bloemen en een fietslabyrint voor gesloopte dagbesteding in Schilderswijk

Haagse inwoners sturen massaal kaartjes, bloemen en taarten naar Het Karmijn, een centrum voor mensen met een verstandelijke beperking in de Schilderswijk. Dat meldt mediapartner Omroep West. De ramen van de dagbesteding en woongroep aan de Vaillantlaan werden er eind januari uitgeslagen tijdens rellen en de bewoners zijn vreselijk geschrokken. Het bedrijf Fietslabyrint wilde Het Karmijn een hart onder de riem steken en heeft een fietslabyrint geschonken. ‘Ik vind het fantastisch en de bewoners ook,’ zegt begeleider Rick Wormer.

Een fietslabyrint is een beeldscherm dat je voor een hometrainer zet en waarmee je virtueel door de hele wereld kan fietsen. Mensen worden er rustig van, is de ervaring van het Haagse bedrijf. ‘Wij wilden het fietslabyrint graag schenken omdat de bewoners van Het Karmijn een enorme heftige ervaring achter de rug hebben’, zegt Ella Keijzer, eigenaar van het Fietslabyrint.

Eind januari is Het Karmijn doelwit van relschoppers. Een man met een moker heeft alle ramen beneden ingeslagen. Op dat moment zijn de 28 bewoners – mensen met een verstandelijke beperking – allemaal boven in hun woningen, maar ze zien hoe de relschoppers tekeer gaan. ‘Het was een hele heftige situatie voor de cliënten, zegt Charley Deumerniet, begeleider bij Het Karmijn.

‘Bek houden of steen naar je hoofd’

Een van de personeelsleden is op het balkon gaan staan en heeft de relschoppers toegeschreeuwd: ‘Hier wonen mensen met een verstandelijke beperking!’ Als antwoord krijgt ze: ‘Bek houden anders krijg je een steen naar je hoofd!’ ‘Onze cliënten zijn enorm geschrokken,’ vertelt begeleider Rick Wormer. De ramen van het pand zijn nog niet gemaakt. ‘Wij huren dit pand van Haag Wonen en het reparatieverzoek is in behandeling genomen,’ weet Wormer.

Het Karmijn wordt bedolven onder de steunbetuigingen. ‘De cliënten zijn heel erg blij met de donatie van het Fietslabyrint. Met dit cadeau kunnen ze ook fietsen in hun eigen omgeving, want er verblijven hier veel Surinaamse en Hindoestaanse bewoners. Die kunnen via het scherm fietsen in bijvoorbeeld Paramaribo. Ik vind het fantastisch en de bewoners ook,’ zegt Wormer. En dat blijkt wel want de Surinaamse Shanty is al meer dan drie kwartier virtueel aan het fietsen door Paramaribo.