Kermisbranche wacht nog steeds op beloofde steun: ‘Geen licht aan het einde van de tunnel’

Het seizoen voor de oliebollenkraam van Jan Vermolen op het kruispunt Spui/Grote Marktstraat zit er bijna op. Normaal gesproken reist de kraam nog mee naar de kermis, maar vanwege de coronacrisis ziet dat vooruitzicht er maar somber uit. Staatssecretaris Mona Keijzer maakte in september bekend 10,5 miljoen beschikbaar te stellen om de kermisbranche te steunen, maar daar is nog weinig van terecht gekomen.

Een groot deel van de economie verkeerde het afgelopen jaar in onzekerheid; zo ook de kermisbranche. Alle kramen en attracties staan inmiddels al maanden in opslag en ondernemers hebben momenteel geen zicht op een volgende gelegenheid om deze weer op te kunnen bouwen. ‘Ik zie momenteel geen licht aan het eind van de tunnel,’ aldus Vermolen.

Tenenkrommend

Van het beloofde steunpakket ziet de branche maanden na dato bovendien maar weinig terug en dat laat zijn sporen na. Volgens Vermolen is er zelfs een aantal exploitanten dat niet meer terug kan keren zonder financiële steun. ‘Zelfs al is er in maart weer een kermis, bij sommigen is het geld gewoon op. Opstarten kost de ondernemer ook veel omdat alles eerst moet worden gekeurd en verzekerd.’

Hans Biesheuvel van Ondernemend Nederland bevestigt aan Den Haag FM dat kermisexploitanten inderdaad buiten te boot vallen. Omdat hun zaken seizoensgebonden zijn, vallen zij onder een andere regeling dan veel andere ondernemers. ‘Zij moeten in de zomer voldoende verdienen om de winter door te kunnen komen. De normale regelingen zijn daar niet op gebaseerd en daarom is er een evenementenmodule ontwikkeld om ook deze ondernemers tegemoet te kunnen komen in de vaste lasten. Dit systeem lijkt echter zeer slecht georganiseerd waardoor er nog steeds niks is te zien van die 10,5 miljoen.’

Over het feit dat kermisondernemers maanden later nog steeds wachten op de beloofde steun, is Biesheuvel niet te spreken. ‘Ik vind het tenenkrommend. Als een politicus zegt geld beschikbaar te stellen, moet je er vanuit kunnen gaan dat dat gebeurt. Inmiddels zijn er al miljarden euro’s aan steun overgemaakt, dus ik begrijp eigenlijk niet waarom dit zo lang op zich laat wachten. Staatssecretaris Keijzer moet gewoon de afspraken nakomen.’