Marcel Verreck: ‘Reldichtheid van Den Haag is omgekeerd evenredig aan de doeltreffendheid van ADO’

Marcel Verreck spreekt in zijn wekelijkse column in het politieke radioprogramma Spuigasten op Den Haag FM zijn stadsgenoten toe. In deze column bespreekt hij de gezonken terrasboot van Café de Pakschuit, de crowdfunding voor een boek over de Haagse mat en de avondklokrellen.

‘Door al die lokale excessen werd ook het eergevoel van de grote steden geprikkeld. Een vriend uit Amsterdam-Oost had op een buurtapp gelezen dat als het zelfs in Den Bosch losging, Amsterdam-Oost niet kon achterblijven. En zo zat hij deze week een paar avonden uit zijn raam te kijken naar een live aflevering van Hunted gecombineerd met Miami Vice. Er leek dus een soort competitie tussen steden te ontstaan, een alternatieve voetbalcompetitie, maar dan wel weer eentje waar onze stad, in tegenstelling tot in de eredivisie, fier bovenaan prijkt. Want de reldichtheid van Den Haag is zoals bekend omgekeerd evenredig aan de doeltreffendheid van ADO’, aldus de columnist.