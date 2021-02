The Hague Royals verliest van Feyenoord Basketball, maar kan wel verder bouwen

The Hague Royals speelde zaterdag 30 januari alweer de vierde wedstrijd in de Dutch Basketball League. Deze keer nam de Haagse club het op tegen Feyenoord Rotterdam. De wedstrijd werd met 68-46 verloren.

Tot nu toe is er helaas nog niet gewonnen door de groengele formatie van Bert Samson, maar hebben de mannen wel kunnen herstellen van de ‘tik’ die Heroes Den Bosch uitdeelde vorige week.

Wat kan er gezegd worden over Feyenoord Rotterdam? Allereerst is de coach in Rotterdamse dienst niemand minder dan oud-bondscoach en voormalig international (207 interlands) Toon van Helfteren. Vier keer coach van het jaar en plaatste zich in 2015 met het Nederlands Team voor het Europeeskampioenschap EuroBasket 2015, na 25 jaar afwezigheid op een eindtoernooi. Het motto van de coach in Rotterdamse dienst: ‘Offense wins games, defense wins championships.’

De opening werd verzorgd door uitblinker aan Rotterdamse zijde Juan Davis (25PT – 12 REB). Via Kibi en wie anders dan Tim Troussel, met een driepunter, namen de Hagenaren brutaal de (enige) leiding in de wedstrijd. Toen de 31-jarige captain Jeroen ven der List de stand gelijk had getrokken, schoot Ordane Kanda voor Feyenoord een drietje binnen voor 13-9 en is het eerste gaatje geslagen. De Rotterdammers hadden een schotpercentage van 14,3 procent, overigens achter de driepuntlijn, dit tot grote ontevredenheid van coach Van Helfteren die zijn ploeg maar liefst 24 (!) keer zag missen vanachter diezelfde lijn – eredivisie onwaardig. De Royals blonken uit in het aantal turnovers deze avond en hadden bij het sluiten van het eerste kwart al 9 stuks genoteerd: 20-13.

Daarna ontspon zich een waar foutenfestival aan beide kanten. The Hague Royals gingen verder waar zij in het eerste kwart gebleven waren zodat het aantal turnovers aan het eind van het tweede kwart op 19 stond. Tel daarbij hetzelfde aantal punten als in het eerste kwart en de groengele gingen rusten met een 41-26 ruststand.

Na vier minuten in het derde kwart benutte Tim Troussel één van zijn vrije worpen en was de stand 43-27. In dit kwart wisten de Hagenaren de tegenstander op slechts acht punten te houden, wat normaliter hét ingrediënt is om de achtervolging in te zetten, de tegenstander bij de keel te pakken en een morele dreun uit te delen – ware het niet dat de Royals zelf ook niet verder kwamen dan een schamele 9 punten: 49-35.

Halverwege het vierde kwart maakte The Hague Royals welgeteld één jumpshot zodat de eindstand uiteindelijk 68-46 werd. Hoogtepunt van de avond was voor basketbal minnend Haagland(en) het debuut van de Rijswijkse forward Laurens Yperlaan. Hiermee bewijst The Hague Royals andermaal om spelers met potentie uit de regio een kans te geven en te laten debuteren op het hoogste niveau.