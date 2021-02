Frits Wester over persconferentie vanavond: ‘Men heeft behoefte aan perspectief’

Vanavond zal er weer een coronapersconferentie plaatsvinden namens Mark Rutte en Hugo de Jonge. Frits Wester vertelt bij Haags Bakkie op Den Haag FM wat hij denkt dat we kunnen verwachten en over onze behoefte aan duidelijkheid. ‘Mensen willen weten langs hoeveel afslagen ze nog moeten rijden voordat ze weer een keer de weg af mogen.’

Om de avondklok is de afgelopen twee weken veel te doen geweest en volgens Wester is dat dan ook een van de punten die vanavond bovenaan het lijstje staan. ‘Iedereen wil daar als eerste vanaf, ook de Tweede Kamer. Zoals de avondklok nu is, loopt hij af per 9 februari, maar de kans is groot dat er vanavond nog niet besloten kan worden over een eventuele verlenging of beëindiging. De effecten zijn namelijk simpelweg nog niet meetbaar.’

Te laat begonnen

Een paar dingen die vanavond ter sprake zullen komen, zijn al bekend. Zoals het heropenen van de basisscholen met bijbehorende voorzorgsmaatregelen, waarbij van kinderen zelf misschien ook iets zal worden gevraagd. ‘We weten niet precies hoe dat eruit gaat zien, maar kinderen zullen bijvoorbeeld in kleine groepjes werken om de besmettingskans te verkleinen en mondkapjes dragen op de gang. Bij jongere klassen is dit niet te doen, die kunnen echt geen afstand van elkaar houden,’ aldus Wester.

Als het gaat om het vaccinatiebeleid bevestigt Wester dat Nederland achter de feiten aanloopt. ‘We zijn te laat begonnen en dat komt door ons overgeorganiseerde systeem, maar ook omdat het beloop steeds verandert. Eerst moesten de meest kwetsbaren worden ingeënt en toen toch de zorgmedewerkers. Eerst reken je op een bepaald aantal vaccins en dan besluit het bedrijf ineens minder te leveren. Alles verandert constant en in die zin heb ik wel te doen met minister De Jonge.’

Verdeeldheid

Wester hoopt vanavond tevens meer te horen over de zogenaamde exit-strategie. Dit houdt in dat duidelijk is wanneer wat precies weer kan bij welke besmettingsgraad. Ondanks dat versoepelingen geen onderdeel lijken van de nabije toekomst, is het belangrijk om het hierover te hebben. ‘Mensen hebben behoefte aan perspectief,’ legt Wester uit. ‘Ze willen weten wat er moet gebeuren voordat ze weer aan het werk kunnen of hun zaak weer kunnen openen. Langs hoeveel afslagen ze nog moeten rijden voordat ze eindelijk weer de weg af mogen.’

Het valt hem op dat er steeds meer meningsverschillen ontstaan betreft de landelijke maatregelen. ‘Er is verdeeldheid binnen het OMT en dat zie je terug in het kabinet.’ Volgens hem is een perfect maatregelenpakket overigens weinig realistisch. ‘Je wil afgaan op een bepaald advies, maar als die allemaal uiteenlopen maakt dat het wel verrekte ingewikkeld. We hebben nog nooit met de hedendaagse samenleving in een dergelijke situatie gezeten, dus soms kan je gewoon niet met zekerheid zeggen wat de juiste keuze is.’