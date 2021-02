Haagse politieman overleden bij frontale botsing met vrachtwagen, vrouw zwaargewond

Een politieman van de eenheid Den Haag is maandagmiddag omgekomen bij een ongeluk op de N9 bij Bergen (Noord-Holland), meldt mediapartner Omroep West. Het gaat om een 30-jarige man uit Maassluis. Zijn vrouw van 35, die ook bij de Haagse politie werkt, ligt zwaargewond in het ziekenhuis. De politie rouwt: ‘Wat een nachtmerrie, hier zijn geen woorden voor’, schrijft de politie Noord-Holland op Instagram.

De auto van het tweetal botste maandag op een vrachtwagen. Mogelijk kreeg de truck een klapband waarna die op de andere weghelft terechtkwam, maar daar doen specialisten van de verkeerspolitie nog onderzoek naar.

De politieman was op slag dood. De vrouw moest door de brandweer uit het autowrak worden gehaald. De 61-jarige bestuurder van de vrachtwagen en zijn twee bijrijders zijn meegenomen voor verhoor. De chauffeur is door de politie aangemerkt als verdachte.

Verslagenheid binnen politie

‘Ons bereikte het trieste nieuws dat twee collega’s van de eenheid Den Haag in privétijd betrokken zijn geraakt bij een zeer ernstig verkeersongeval’, staat op het Instagramaccount Politiehonden Noord-Holland. ‘Daarbij is een collega, hondengeleider, komen te overlijden. De andere collega ligt met ernstige verwondingen in het ziekenhuis. Onze gedachten gaan uit naar de familie, alle collega’s en alle anderen die hen kennen.’