Oliebollenkraam Jan Vermolen pakt in voor het seizoen

Twee weken langer dan eerder toegestaan mocht Jan Vermolen met zijn befaamde oliebollenkraam staan op het kruispunt Spui/Grote Marktstraat, maar vandaag zit het seizoen er dan toch echt op en gaat de kraam weer richting opslag. Net als veel andere ondernemers kijkt Vermolen terug op een magerder jaar dan normaal. ‘Ik sta op een plek waar je goed kan pieken, maar dit jaar viel dat echt de andere kant op.’

Vermolen speelde creatief in op de coronacrisis met een bezorgservice waar naar verluidt wel degelijk gebruik van werd gemaakt, maar die dus niet alle verloren zaken goed kon maken. ‘Ik moet het ook heel erg hebben van toeristen en van die 30.000 man die op het ministerie werken; die miste ik nu. Vervolgens gingen half december de winkels weer dicht, dat helpt natuurlijk ook niet.’

‘Elke dag is er eentje’

Normaal gesproken kon Vermolen na de feestdagen nog uitkijken naar wat bedrijvigheid op de kermis in Amsterdam, maar ook dat is voorlopig nog niet aan de orde. De kermisbranche ligt namelijk al een tijd stil en de toekomst blijft onzeker. ‘Het is nog niet duidelijk wanneer de kermis weer terug kan komen. Voorlopig zie ik nog geen licht aan het einde van de tunnel.’

Ondanks de onzekerheid en verslechterde zaken, is Vermolen blij met de twee extra weken die hij kreeg van de gemeente. ‘Ik vind het hartstikke leuk om in de kraam te staan, daar geniet ik van. Mensen kwamen niet zo massaal oliebollen halen als eerst, maar elke dag dat we iets kunnen verdienen is er eentje.’