SP wil skatecultuur redden

Red de Haagse skatecultuur! Dat was de leus waarmee de jongeren van SP Den Haag dit weekend demonstreerden. Volgens de partij is het hoog nodig dat de stad meer aandacht besteed aan skaters. Zo willen de socialisten onder andere de skateparken verlichten en watertappunten plaatsen.

‘Meestal gaat de SP de straat op om met mensen in gesprek te gaan. Vanwege corona kan dat natuurlijk even niet. Dus we zijn begonnen met een online petitie om uiteindelijk betere skate faciliteiten in Den Haag te krijgen’, zegt Tijmen van Wijngaarden van SP Den Haag. ‘Als je bijvoorbeeld kijkt naar het Spui. Daar zie je altijd skaters staan terwijl dat eigenlijk niet mag. Maar ze staan daar omdat er voor de duizenden skaters die we hebben in Den Haag veel te weinig plek is.’

‘Het is zeker fijn omdat skaters in Den Haag problemen ondervinden om een mooie plek te vinden om te skaten’ vertelt skater Bram van der Poel. ‘Het is dus ook fijn om te zien dat sommige partijen er wat aandacht aan geven. Verlichting is bijvoorbeeld zeker nodig. Vooral tijdens de wat donkerdere dagen is het gewoon om vijf of zes uur al donker en dan kun je gewoon niet meer veilig skaten’, vervolgt hij.

‘Om de skatecultuur groter te maken en te motiveren denk ik dat het een goed idee is dat er geïnvesteerd wordt. Maar ik denk zelf dat het nog beter is als er nieuwe faciliteiten gebouwd worden’ weet Jamy Holstein, manager van Skatestore Den Haag, te vertellen. ‘Je kunt nu wel de bestaande faciliteiten verbeteren maar dat is wat mij betreft dweilen met de kraan open want die faciliteiten zijn verouderd. Waar in Den Haag is er nu de mogelijkheid voor een groot park waar ook kids van een jonge leeftijd hun skills kunnen ontwikkelen.’