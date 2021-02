Dubbele gevoelens bij leerkrachten basisscholen: ‘Ik ben blij dat ik weer les kan geven, maar er is nog veel onzeker’

Basisscholen mogen vanaf 8 februari weer open en dat roept verschillende en tegenstrijdige gevoelens op. Naast opluchting en enthousiasme bestaan er namelijk ook zorgen over de invulling en bijbehorende gezondheidsrisico’s. Monika van der Starren is leerkracht van groep 7 op de Maria Montessorischool en bereidt zich voor op volgende week. ‘Ik ben blij, maar de onzekerheid is groot.’

Lesgeven door een beeldscherm en omgaan met alle bijbehorende technische belemmeringen; voor Van der Starren is het voorlopig verleden tijd. Ze is blij om haar leerlingen volgende week weer te mogen ontvangen in het lokaal, maar weet nog niet helemaal hoe dit van invloed gaat zijn op haar werk. ‘Het is bijvoorbeeld nog niet duidelijk wat er precies gaat gebeuren als een kind inderdaad besmet blijkt te zijn. De hele klas moet dan in quarantaine, maar het moet nog uitwijzen hoe dit in de praktijk zal gaan.’

Relaxt opstarten

De invloed van het hervatten van live lesgeven blijft niet binnen de schoolmuren. Zo moet Van der Starren tevens de invulling van haar privéleven heroverwegen. ‘Over mijn eigen gezondheid maak ik me niet zo veel zorgen, maar mijn ouders zijn momenteel mijn enige stabiele uitvalsbasis en zij vallen al meer binnen de risicogroep. Die wil ik heel graag blijven zien, maar kan dat dan nog wel? Ik weet het gewoon niet.’

Logistiek gezien moeten een aantal voorzorgsmaatregelen in de praktijk nog vorm krijgen. ‘Er zal nu weer allemaal verkeer van en richting de scholen zijn,’ vertelt Van der Starren. ‘Het zou ideaal zijn als alle ouders kun kinderen in de auto af zouden kunnen zetten en snel door zouden rijden, want je ziet toch dat zij op het schoolplein met elkaar gaan kletsen en veel bij elkaar in de buurt komen. Maar goed, in principe is dat gewoon openbaar terrein waar je geen politieagentje kan en wil spelen.’

Ondanks alle onzekerheden is Van der Starren van plan om volgende week met frisse moed aan de slag te gaan. ‘Met mijn duocollega heb ik afgesproken om niet gelijk te beginnen met heftige rekensommen, maar om een beetje relaxt op te starten met leuke taken. Ook willen we een moment nemen waarop we gewoon even sociaal kunnen zijn met de kinderen en zij met elkaar.’