Gematigd enthousiasme over versoepeling voor winkeliers: ‘Ik denk dat het weinig verschil maakt’

Vanaf 10 februari mogen winkeliers hun deuren openen voor afhaal, al zijn daar wel wat regels aan verbonden. Zo mogen klanten niet naar binnen, moeten ze alleen komen en kunnen aankopen alleen worden opgehaald binnen vier uur na het plaatsen van de bestelling. Kim van Staveren van de kleding- en interieurwinkel Stijlbandiet aan de Fahrenheitstraat vindt de versoepeling minimaal: ‘Ik denk dat dit niet veel verschil gaat maken.’

In vergelijking met de laatste persconferenties zit Van Staveren tijdens die van 2 februari op het puntje van haar stoel. Ze weet dat de winkeliersbranche aan bod komt en hoopt op veel meer versoepeling dan uiteindelijk wordt toegezegd. ‘Ik vond het erg spannend en dacht misschien toch dat klanten weer naar binnen zouden mogen. Hier ben ik niet direct heel enthousiast over.’

Een steuntje in de rug

Van Staveren geeft aan dat deze kleine versoepeling voor haar zaak waarschijnlijk weinig verschil zal maken. ‘Mensen moeten nu alsnog online bestellen, maar dat deden ze eerst ook al. Mijn vader is dagelijks twee uur kwijt aan bezorging, dus als mensen het komen ophalen zal dat wel wat schelen. Ik denk echter niet dat er nu ineens massaal extra besteld zal worden.’

Aan de andere kant bood het afgelopen jaar ook kansen tot groei. Bij de eerste lockdown had Van Staveren haar kledingwinkel al uitgebreid met zelf opgeknapte meubels en dat loopt een stuk beter dan verwacht. ‘Dat gaat wel hard, ja! Ik denk dat mensen hun leefomgeving aangenamer willen maken nu ze meer thuis zitten en misschien hebben sommige wat meer geld over om dat te doen.’

Ondanks de zware tijden die zijn geweest en waarschijnlijk nog komen, put Van Staveren veel kracht uit alle steun die ze ontvangt van bekenden en klanten die ook online blijven winkelen. ‘Elke bestelling voelt als een steuntje in de rug en de lieve berichten van mensen zijn hartverwarmend.’ Over de komende tijd blijft ze dan ook positief. ‘Ik zie de toekomst rooskleurig in en ga er eigenlijk van uit dat we begin maart weer mogen knallen.’