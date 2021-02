Hoeveel scholen, dokters en zwembaden zijn er nodig? De gemeente legt de regels vast

De gemeente gaat vastleggen hoeveel scholen, artsen, zwembaden, sporthallen en speelplekken er moeten zijn per inwoner. Die normen voor voorzieningen zijn nodig om te zorgen voor een ‘prettige leefomgeving’ nu Den Haag met 5.000 inwoners per jaar blijft groeien, aldus het stadsbestuur.

Door mediapartner Omroep West

De afgelopen tijd was er met regelmaat discussie over voorzieningen. Zo willen de bewoners van de Molenwijk in Laak dat er in hun buurt een zwembad komt, een voorstel dat kan rekenen op sympathie in de gemeenteraad. Verder zijn er in de politiek en de omliggende wijken zorgen over een mogelijk gebrek aan voorzieningen in het gebied tussen de drie grote stations, waar in de toekomst duizenden woningen worden gebouwd.

Het college van burgemeester en wethouders erkent zelf ook dar hiervoor aandacht moet zijn. ‘Met het toevoegen van woningen alleen, creëren we nog niet de aantrekkelijke inclusieve en levendige stad die we voor ogen hebben. De nieuwe bewoners hebben ook behoefte aan passende stedelijke voorzieningen. De vraag naar onderwijs, sport, cultuur, groen, zorg, welzijn en andere soorten voorzieningen zal blijven toenemen naarmate er inwoners in Den Haag bijkomen’, schrijft het aan de raad.

Den Haag wordt verdeeld in vier typen wijken

Het college wil de stad nu verdelen in vier typen ‘woonmilieus’, zoals het officieel heet: centrum-stedelijk (zoals het Zeeheldenkwartier, Transvaal en de Schilderswijk), gemengd stedelijk (de Bomen- en Bloemenbuurt, Vruchtenbuurt, Loosduinen), groen-blauw (Wateringse Veld, Leidschenveen, Ypenburg) en in het centrum hoogstedelijk. Elk type heeft, schrijft het, ‘een eigen karakter met bijbehorende unieke behoeften, gemiddelde huishoudensgrootte’ en dus ook een eigen hoeveelheid voorzieningen. In gebieden waar meer mensen wonen, komen ook bijvoorbeeld meer dokters, tandartsen en scholen.

In de stukken die het stadsbestuur naar de gemeenteraad stuurde, blijkt dat er in ieder geval nu al een groot tekort aan sportzalen is. Ook zouden er twee zwembaden bij moeten komen: een wedstrijdbad met een gedeeltelijk beweegbare bodem in het zuidelijke deel van de stad en een instructiebad bij of in de buurt van De Houtzagerij.

‘Fijn wonen is meer dat een huis’

De nieuwe normen worden voortaan bij het maken van alle nieuwe bouwplannen gebruikt. ‘We plannen hier in Den Haag de komende twintig jaar de grootste binnenstedelijke stadsontwikkeling van het land; in feite bouwen we een stad in een stad’, aldus wethouder Anne Mulder (VVD, bouwen) in een verklaring. ‘Al deze mensen moeten wonen, maar we moeten de voorzieningen die daarbij horen niet vergeten. Fijn wonen en werken is meer dan alleen een huis of een kantoor. Mensen hebben ook een prettige omgeving nodig en de juiste voorzieningen.’

Zijn collega Hilbert Bredemeijer (CDA, buitenruimte): ‘Als je met je gezin komt wonen in Den Haag of binnen Den Haag verhuist, dan wil je wel lekker kunnen wandelen. Sporten in een sporthal. Je kinderen naar een goede school sturen. Naar een speeltuin. Genieten van cultuur. Naar de huisarts. En meer. Het zijn dingen waar ik zelf continu mee bezig was toen ik met mijn gezin op zoek was naar een woning in Loosduinen. De leefbaarheid is erbij gebaat dat we hier tijdig bij stil staan. Dit is een belangrijke opdracht aan onszelf, aan de hele gemeente.’