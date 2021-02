Lezers Paagman vinden Woman van Lucy Woesthoff beste boek

Heel januari konden alle klanten van Paagman stemmen op het boek dat zíj het beste vonden van 2020. In de drie gemeentes waar Paagman een vestiging heeft (Delft, Leidschendam / Voorburg en Den Haag) is er massaal gestemd. Maar in plaats van drie verschillende winnaars kwam er dit jaar met 37 procent van de stemmen één overduidelijke winnaar uit de bus: Lucy Woesthoff met Woman.

Lucy Woesthoff eert in haar debuut Woman de magische band tussen vrouwen. Een connectie die dwars door alle lagen en generaties gaat. En zelfs leven en dood overstijgt. De Britse Lucy ondervindt de kracht van sisterhood wanneer ze verliefd wordt op een Nederlandse man. Een weduwnaar, Dinand Woesthoff, met wiens verlies heel Nederland meeleeft: de dood van de geliefde actrice Guusje Nederhorst. Lucy is nog maar vierentwintig als ze in zijn leven en dat van zijn zoontje komt. Maar ze beseft al snel: de enige manier om liefde te vinden in verdriet en toekomst in verlies, is verbinding maken. Verbinding met Guusje. Van vrouw tot vrouw.

De verkiezing blikt jaarlijks terug op de vele boeken die het afgelopen jaar verschenen zijn. Bij de vorige edities rolden in Den Haag deze titels als winnaar uit de bus: De Amerikaanse prinses (2015), Haagse Harry – de Mazzol (2016), 111 plekken in Den Haag die je gezien moet hebben (2017), Het Haags Geheugen (2018) en Lieve Rachel (2019).

Onder de stemmers worden prijzen verdeeld. Paagman stelt 25 Paagman CadeauCards ter waarde van 20,20 euro beschikbaar. Daarnaast worden er ook vijf boekenpakketten bestaande uit de vijftien door de boekverkopers van Paagman genomineerde titels weggeven. Met de winnaars wordt individueel contact opgenomen.