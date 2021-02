Muizen, keutels en zwartwerkers: bakkers onder scherp toezicht na controle

Twee bakkers kunnen flinke boetes verwachten na een nachtelijke controle van de inspectiedienst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Voedsel- en Warenautoriteit. Dat schrijft mediapartner Omroep West. In één bakkerij was een illegale werknemer aan het werk, bij de andere bakker vraten muizen van ongebakken broodjes.

De illegale werknemer vertelde aan de inspectiedienst dat hij zes dagen per week broden bakt voor ongeveer 800 euro per maand, die hij contant krijgt uitbetaald. Ook had de werknemer niet de juiste papieren om aan het werk te mogen. De werkgever had dit kunnen weten; het is niet de eerste keer dat hij personeel in dienst heeft zonder de juiste vergunningen.

Daarnaast wordt de bakker ervan verdacht dat hij zijn personeel te lang laat werken voor te weinig geld. Daar wordt op dit moment verder onderzoek naar gedaan. De eigenaar kan een boete verwachten die in de duizenden euro’s loopt.

Muizenfeest

In beide bakkerijen werden door de Voedsel- en Warenautoriteit muizen aangetroffen. Eén bakkerij heeft te maken met een plaag. ‘We zagen bij binnenkomst uit een kar heel veel muizen rennen’, vertelt een inspecteur in een video van de inspectiedienst. In die kar lagen meerdere broodproducten te rijzen. ‘Je ziet gewoon dat ze aangevreten zijn.’

Volgens de inspectiedienst had de eigenaar van deze bakkerij geen enkele moeite gedaan om de plaag te bestrijden. Op sommige ongebakken broodjes lagen zelfs muizenkeutels. De Voedsel-en Warenautoriteit heeft de aangevreten producten direct weggegooid en een boete opgelegd. Het bedrijf wordt streng in de gaten gehouden.

Om welke twee Haagse bakkerijen het gaat, is niet bekendgemaakt.